Integration: FPÖ sieht “leere Worte” und fordert “Taten”

Dass über 70 Prozent der hierzulande am türkischen Verfassungsreferendum teilnehmenden türkischen Wähler mit “Ja” gestimmt haben, wertet die Landes-FPÖ als deutliches Zeichen misslungener Integration: “Die Integration, wie sie ÖVP, SPÖ und Grüne jahrzehntelang gepriesen haben, ist völlig gescheitert”, so die FPÖ bei einer Pressekonferenz am Freitag. Dies hätte laut FPÖ sogar Landeshauptmann Markus Wallner einräumen müssen, der festgestellt habe, dass man in Fragen der Integration wieder am Anfang stehe. Die Freiheitlichen werten dies als Schuldeingeständnis.

“Regierung darf nicht länger zuschauen”

Die Regierung, so die FPÖ, dürfe nicht länger zuschauen, wie sich in Österreich Parallelgesellschaften entwickeln. “Wer bei uns leben will, hat sich nach uns zu richten und nicht umgekehrt.” Menschen, die eine Bleibeperspektive hätten, müssten “unsere Sprache lernen, sich an unsere Gesetze halten, selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen und mit uns leben wollen – statt neben oder gar gegen uns”, so die FPÖ. Wer die Gastfreundschaft missbrauche, müsse gehen. “Das gilt für straffällige Ausländer, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, ebenso wie für jene, die unsere demokratische Grundordnung ablehnen oder bekämpfen. Zudem muss es auch eine konsequente Abschiebung all jener geben, die kein Aufenthaltsrecht haben”. Der multikulturellen Gesellschaft wird in diesem Zusammenhang eine Absage erteilt, “Vorarlberg müsse Vorarlberg bleiben”.

Deutsch als Umgangssprache gefordert

Vehement eingefordert wird von der FPÖ Deutsch als Umgangssprache. Jedes Kind müsse die Umgangssprache beim Schuleintritt beherrschen. Eltern müssten unterstützt, aber auch zu Kooperation “verpflichtet” werden. Bei Pflichtverletzung schlagen die Freiheitlichen die Streichung von Sozialleistungen vor. Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen sollen in Deutschförderklassen “schulfit” gemacht werden. Auf dem Schulhof solle deutsch gesprochen werden.

Auch bei der Wohnungsvergabe fordern die Freiheitlichen eine Kopplung an Deutschkenntnisse – es solle sich nach ihren Vorstellungen hierbei sogar um ein “K.O.-Kriterium” handeln. Wer der deutschen Sprache nicht in ausreichendem Maße mächtig sei, dürfe keinen Anspruch auf eine geförderte Wohnung haben.

Islamisierungsbericht an Landtag?

Den politischen Islam wertet die FPÖ als “Integrationshindernis”. Dessen “Machtanspruch” sei mit “unseren” Grundwerten nicht vereinbar. Der Handschlag dürfe Frauen nicht verweigert werden. Muslimische Mädchen müssten am Schwimmunterricht teilnehmen. Erneut fordern die Freiheitlichen ein Vollverschleierungsverbot. Weiterer Kernpunkt der Forderungen: Dem Vorarlberger Landtag müsse in Zukunft ein Islamisierungsbericht vorgelegt werden. Auch Staatsbürgerschaften müssten an Sprache und straffreie Vergangenheit gekoppelt werden, Einbürgerungen von Türken sollen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden.