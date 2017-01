Intakte Exportchancen

Dr. Heinz Walter in Berlin

Deutschland war auch 2016 wieder mit Abstand der wichtigste Markt für die österreichische Exportwirtschaft. Besonders interessant für die nahe Zukunft: Automotive, Bau & Infrastruktur, erneuerbare Energien, Gesundheit & Medizintechnik, IKT, Konsumgüter & Lifestyle (Silver Economy), Maschinen & Anlagenbau, Metalle & Metallverarbeitung, neue Materialien, Nahrungs- & Genussmittel sowie Sicherheit. Alleine 57 Prozent unserer Deutschland-Exporte gehen nach Bayern und Baden-Württemberg. Die deutsche Wirtschaft zeigt sich robust und sollte 2017 ein Wachstum von 1,0 bis 1,7 Prozent erreichen. Dabei wird Süddeutschland schneller wachsen als Gesamtdeutschland.

Mag. Manfred Schmid in Zürich

Anfang 2015 wertete der Schweizer Franken massiv auf. Die Schmerzen dieser veritablen Effizienz- und Innovatitionspeitsche sind verdaut. Die Wirtschaft gewinnt an Momentum. Der Einkaufsmangerindex (PMIs) der Industrieunternehmen kletterte im November 2016 auf 56,6 Punkte – ein Wert, der sonst nur in Boomphasen erzielt wurde. Im 4. Quartal 2016 dürfte die Wirtschaft um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen sein und für 2017 wird ein robustes Wachstum von 2 Prozent prognostiziert. Getragen wird der Aufschwung vom Export und einer stärkeren Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Auch 2017 wird der Leitzinssatz noch im Negativbereich verharren.

Mag. Gudrun Hager in Mailand

Italiens Wirtschaft wuchs im 3. Quartal 2016 um 0,3 Prozent. Die Exportzahlen stimmen positiv – im September konnten die österreichischen Lieferungen nach Italien ein Plus von 1,9 Prozent verbuchen. Auch die österreichischen Niederlas- sungen sind optimistisch und erwarten sich mehr Aufträge. Wie sich das „Nein“ zum Verfassungsreferendum auf die Wirtschaft auswirkt, wird davon abhängen, ob wichtige Reformen der letzten Jahre von einer neuen Regierung weitergeführt werden. Für unsere heimischen Exporteure zählt Italien unabhängig davon zu den Top-3-Auslandsmärkten – besonders in innovativen Branchen wie Biotechnologie, Design und Automotive besteht großes Potenzial.

Mag. Christian H. Schierer in Paris

Vieles deutet darauf hin, dass sich das Wachstum in Frankreich auch 2017 weiter beschleunigen und um mindestens 1,5 Prozent steigen wird. 2016 wurde die Sechs- Mrd.-Euro-Schwelle bei den österreichischen Exporten nach Frankreich, unserem drittgrößten EU-Exportmarkt, überschritten. Frankreich kommt immer besser in Fahrt: Aufträge und Beschäftigung wuchsen so kräftig wie seit fast eineinhalb Jahren nicht mehr. Davon profitieren schon jetzt Vorarlberger Firmen. Wachstumsbranchen sind in den kommenden Jahren v. a. Smart Factory, Automotive, Aerospace, Verbundstoffe, Urban Technologies oder Silver Generation. Das zweitgrößte EU-Land ist ein höchst innovativer Markt.

Mag. Michael Friedl in New York

Die US-Präsidentschaftswahl liegt hinter uns und entgegen den meisten Erwartungen haben der Dow Jones und der S&P500 Höchststände markiert – inwieweit diese Entwicklungen realwirtschaftlich nachhaltig begründet sind, ist strittig. Auch die Federal Reserve Bank hat mit der Leitzinserhöhung am 14. Dezember ihr langfristiges Vertrauen in den US-Arbeitsmarkt zum Ausdruck gebracht und den Dollar gestärkt. Mittlerweile gehen führende Investmentbanken davon aus, dass 2017 die Parität zum Euro erreicht wird. Das Wirtschaftswachstum könnte auf über 3,0 Prozent steigen. Davon können auch österreichische Firmen mit Niederlassungen in den USA oder österreichische Exporteure profitieren.

Dr. Christian Kesberg in London

Es besteht wenig Zweifel daran, dass die Unsicherheit über das zukünftige Verhältnis des Königreichs zur EU und die damit verbundenen volatilen Kursschwankungen mittelfristig für eine merkbare Abkühlung der konjunkturellen Dynamik sorgen werden. Nach 2,0 Prozent Wirtschaftswachstum 2016 erwartet das Vereinigte Königreich 2017 ein „Rendezvous“ mit der Wirklichkeit. Abgeschwächte Konsumnachfrage (-0,8 Prozent) und ein Rückgang bei den Unternehmensinvestitionen (-2,8 Prozent) sorgen für Abwärtsdrall, der durch „deficit spending“ und positive Beiträge des vom abgespeckten Pfund begünstigten, externen Sektors abgefedert wird: 2017 daher nur schwaches Plus von 0,6 Prozent.

DI Dr. Karl Schmidt in Warschau

Die seit 2015 regierende nationalkonservative Partei ist angetreten, Polen zu „reparieren“, obwohl das Land schon vorher Musterschüler der EU war und die Kriterien für einen Beitritt zur Eurozone erfüllt hätte. Höheres Kindergeld und Lohnsteigerungen kurbeln den Konsum an, der sogenannte Morawiecki-Entwicklungsplan und eine neue „Unternehmensverfassung“ sollen im Verbund mit den kräftig sprudelnden EU-Förderungen mehr Innovationen und Exporte auslösen. Überraschend wird das BIPWachstum 2016 nur 2,5 Prozent ergeben, für 2017 sind aber gut mehr als 3,0 Prozent angepeilt. Die Chancen für Österreichs Firmen und Investoren am lukrativen polnischen Markt bleiben bestehen.

Dr. Martin Glatz in Peking

Chinas Wirtschaft hat 2016 das Wachstumsziel von 6,5 bis 7,0 Prozent erreicht. Die Entwicklung der Konjunktur stützt sich dabei zum einen auf den Binnenkonsum und den Dienstleistungssektor, zum anderen auf Investitionen, auch im Baubereich. Das Volumen des Außenhandels zwischen Österreich und China nähert sich der Zwölf-Mrd.-Euro-Schwelle. Österreichische Unternehmen berichten von zunehmendem Konkurrenzdruck auf dem chinesischen Markt und passen ihre Geschäftsmodelle den neuen Herausforderungen an. Gleichzeitig steigt das Engagement chinesischer Firmen im Ausland, was zusätzliche Möglichkeiten der Kooperati