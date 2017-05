Institutionen aufgepasst!

Götzis.(loa) Anhand seiner persönlichen Biografie skizzierte Martin Habacher einige Wohnformen für Menschen mit Behinderungen und wie sich diese in den letzten 20 Jahren verändert haben.

Martin Habacher kam mit der Glasknochenkrankheit zur Welt – doch seine körperliche Zerbrechlichkeit macht ihn letztendlich zu einer stärkeren Persönlichkeit, als man auf den ersten Blick erwarten würde. Auf vehemente und doch humorvolle Art und Weise tritt der kleinste YouTuber Österreichs heute für Toleranz ein und bricht Barrieren auf – im Alltag und in unseren Köpfen.

HAK statt Beschäftigungstherapie

Wie wichtig Inklusion schon am Anfang des Ausbildungswegs ist, kann Habacher aus eigener Erfahrung berichten. In der Behinderteneinrichtung “Altenhof – Das Dorf” in Oberösterreich bekam er die Möglichkeit, anstatt der dort verpflichtenden Beschäftigungstherapie die HAK zu besuchen.

Anschließend folgte ein Studium in Wien. Nach zahlreichen Praktikas während des Studiums erfolgte 2012 der Schritt in die Selbständigkeit mit der Gründung von mabacher.com e.U. Neben Social Media Beratung, Videoproduktion und Vorträgen spielt YouTube eine zentrale Rolle im Leben des „Kleinsten YouTubers der Welt — mabacherTV“.

Emanzipation von Menschen mit Behinderung durch das Social Web. „Nichts über uns — ohne uns!“ bekommt neuen Rückenwind!