Installateur, Maurer oder Koch?

Zwischenwasser. Was soll ich später werden? Welchen Beruf soll ich erlernen? Finde ich eine passende Ausbildung? Fragen die sich viele junge Menschen stellen, die in Kürze die Schule abschließen werden. Antworten darauf versuchte die Wirtschaftsgemeinschaft Vorderland in der erstmals veranstalteten Lehrlingsmesse im Frödischsaal in Muntlix zu geben. 30 Betriebe aus dem ganzen Vorderland aus den verschiedensten Berufen präsentierten sich an den Ständen und waren den ganzen Tag gefordert.

Kaum öffneten sich die Türen der Messe strömten zahlreiche Jugendliche, allein oder in Begleitung ihrer Eltern in den Saal und bombardierten die Austeller nicht nur mit ihren Fragen. An zahlreichen Ständen war auch Mitmachen und Ausprobieren gefragt. Wie bearbeitet man ein Stück Metall, wie wird eine frische Wurst gemacht, oder wie gehe ich richtig mit Holz um. Die hilfreichen Mitarbeiter der diversen Firmen versuchten Möglichkeiten zum neuen Traumberuf zu zeigen.

Die Motive für den Besuch bei der Messe waren durchaus unterschiedlich. Vivian, 14 Jahre aus Sulz geht in die vierte Klasse der Mittelschule. „Eigentlich will ich danach in die HLW, aber ich habe mir gedacht ich kann mich auch mal über verschiedene Berufe informieren. Köchin oder Kellnerin würde mich interessieren.“ Benedikt aus Rankweil ist 15 Jahre alt, besucht den Polytechnischen Lehrgang und hat klare Vorstellungen: „Ich habe mich schon länger entschieden, ich werde Maurer. Noch weiß ich nicht bei welcher Firma, daher schaue ich mich hier etwas um.“ Jürgen (42) aus Röthis ist mit seinen zwei Söhnen da. „Der Große ist 15, der Kleine 13, beide haben noch keine Ahnung was sie machen wollen. Schule oder Beruf. Die Messe gibt einen tollen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten.“

Bernd Achmüller aus Altach steht auf der anderen Seite. Er ist Betriebsleiter der Firma Scheyer in Klaus und auch für die Lehrlingsausbildung zuständig. Die Suche nach den geeigneten Kandidaten bereitet ihm einige Sorgen. „Es ist sicher die letzten Jahre nicht leichter geworden. Wir als Betrieb sind vielleicht weniger greifbar als andere. Wenn wir unsere Lehrlinge gefunden haben, dann versuchen wir sie gezielt zu fördern.“

Die erste Lehrlingsmesse der WIGE Vorderland fand bei allen Beteiligten großen Anklang, eine Neuauflage ist laut Obmann Jürgen Morscher noch nicht konkret geplant. Wenn bei den Betrieben das Interesse aber erneut so groß ist, dann wird das gerne in Angriff genommen. CEG