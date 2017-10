Instagram: Reisen im Privatjet – oder doch nicht?

Auf Social Media möchte man natürlich gerne positiv dargestellt werden. Was einige dafür alles machen ist unglaublich. Manche buchen sogar einen Privatjet, nur um Fotos machen zu können. Damit wird den Followern ein luxuriöses Leben vorgegaukelt. Den Sinn hinter dem Ganzen sucht man vergeblicht.

Das “Privat Jet Studio” in Moskau bietet ein Flugzeug als Kulisse für Instagram-Fotos an. Für nur 200 Euro kann der Jet samt Rollfeld als Kulisse für Fotos genutzt werden. Für einen Zuschlag gibt es sogar einen Profi-Fotografen und eine Visagistin mit dazu.

Auf den Werbebildern des “Unternehmens” auf Instagram sieht man, was alles geleistet wird: Möchtegern-Reiche genießen den “Flug” mit einem Glas Champagner und steigen in Luxus-Kleidung in den Flieger. Sie posieren förmlich mit dem Jet, doch was wie ein Schnappschuss eines luxuriösen Jetsetter-Lebens aussieht, ist alles nur Show.

Ach wie schön es doch ist (angeblich) reich zu sein.

(Red.)