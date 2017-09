Insolvenz von Rankweiler Büroartikel-Händler wird zur Millionenpleite

Rankweil -Am Landesgericht Feldkirch wurde vor wenigen Tagen das im März 2017 eröffnete Konkursverfahren über die Tonac Handelsgesellschaft mbH in Rankweil rechtskräftig abgeschlossen und aufgehoben. Gemäß Insolvenzdatei brachte das Insolvenzverfahren über den Büroartikelhändler eine Quote von 0,68 Prozent für die Gläubiger. Nach Angaben von Regina Nesensohn vom KSV1870 Vorarlberg belaufen sich die von Masseverwalter Surena Ettefagh anerkannten Forderungen auf rund 1,6 Millionen Euro. Bei dieser Quote bedeutet dies für die Gläubiger den de-facto-Totalausfall ihrer Forderungen.

Nur einen Gläubiger

Geschäftsführer des Büroartikelhändlers ist der Schweizer Staatsbürger Olindo Annecchiarico. Als Gesellschafter ist die CCA Büroprodukte AG ebenfalls aus der Schweiz eingetragen. Obwohl das Insolvenzverfahren aufgrund eines Eigenantrages des Schuldners eröffnet wurde, lagen zu Beginn noch keinerlei Informationen über die Ursachen dieser Pleite vor. Bemerkenswert ist dieses Verfahren insbesondere deshalb, weil es nach Angaben des KSV1870 Vorarlberg nur einen einzigen Gläubiger gibt, nämlich das Finanzamt. Es habe vor Verfahrenseröffnung mehrere Prüfungen bei dem Unternehmen durchgeführt.

Umsatzsteuer-Karrussell-Betrug