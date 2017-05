US-Präsident Donald Trump trifft sich einem Insider zufolge am heutigen heute Mittwoch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Washington. Dabei sollten der Krieg in Syrien und weitere internationale Fragen besprochen werden, sagte am Dienstag ein hochrangiger US-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Ein Treffen auf ähnlich hoher Ebene zwischen den beiden Staaten hat es seit Trumps Amtsantritt am 20. Jänner nicht gegeben. Der Termin wurde nur Stunden nach der überraschenden Entlassung von FBI-Direktor James Comey bekannt, der Ermittlungen in die mutmaßliche russische Einmischung in die US-Wahl geleitet hatte. (APA/ag)