Innsbrucker Überfallserie: U-Haft für Tatverdächtigen

Polizeibeamte bei der Spurensicherung - © APA

Über den 25-jährigen Kroaten, der im Zusammenhang mit drei Überfällen auf Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen verdächtigt wird, hat das Landesgericht Innsbruck am Samstagvormittag die U-Haft verhängt. Die Justiz geht in den zeitlich gesehen letzten beiden Fällen von versuchtem Mord aus.