Innsbrucker Quantenphysiker Peter Zoller erhält Lamb-Preis

Der Innsbrucker Quantenphysiker Peter Zoller wird am Mittwoch (10. Jänner) bei der Physics-of-Quantum-Electronics-Konferenz in den USA mit dem Willis-E.-Lamb-Preis für Laserphysik und Quantenoptik ausgezeichnet. Zoller erhält den Preis für "seine bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiet der Quantenoptik und Quanteninformation", wie es am Montag in einer Aussendung heißt.

Benannt ist der Preis nach dem amerikanischen Physik-Nobelpreisträger Willis Eugene Lamb, Jr., der auf mehreren Gebieten der Physik und in der Technologieentwicklung Grundsteine gelegt hat. Im vergangenen Jahr wurde u.a. der Quantenphysiker Anton Zeilinger für seine Arbeiten zur Quantenteleportation ausgezeichnet.

Zusammen mit Zoller, Professor an der Universität Innsbruck und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der ÖAW, werden der deutsche Physiker Ernst Rasel und der chinesische Wissenschafter Pan Jianwei – ein ehemaliger Schüler Zeilingers, der im vergangenen Jahr auch vom Fachjournal “Nature” zu den Top-Ten der einflussreichsten Forschern gezählt wurde – geehrt.