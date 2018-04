Innsbruck-Wahl: Heisz will mit SPÖ "zumindest aufs Podest"

Die Spitzenkandidatin der SPÖ für die Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 22. April, Irene Heisz, will "zumindest aufs Podest", also mindestens drittstärkste Kraft werden. Die SPÖ müsse nach 14,5 Prozent bei der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2012 "unbedingt stark zulegen", meinte Heisz im Interview mit der APA. Ein konkretes Ziel wollte die ehemalige Journalistin jedoch nicht nennen.

“Wir wollen so stark werden, dass künftig im Gemeinderat und in allfälligen Koalitionsverhandlungen keiner um uns herum kommt”, erklärte Heisz. Auch wenn Umfragen bei der Bürgermeisterdirektwahl auf einen Dreikampf zwischen der amtierenden Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), Georg Willi (Grüne) und Rudi Federspiel (FPÖ) hindeuten, sei es trotzdem ihr Ziel, in die Stichwahl zu kommen, meinte die Sozialdemokratin. Wenn dies nicht gelingt, gehe aber “ihre Welt nicht unter”, so Heisz.

Sollte die SPÖ Stadtsenatsstärke erreichen (dafür wären mindestens sechs Mandate notwendig, Anm.) würde jedenfalls sie selbst in den Stadtsenat einziehen, erklärte Heisz, die auch gleich Stadtentwicklung und -planung, bzw. Kultur als ihre “Lieblingsressorts” nannte. Koalitionspräferenzen wollte die ehemalige Journalistin nicht nennen, sie sei aber “keine Freundin von nicht-amtsführenden Stadträten”. Deshalb halte sie eine Koalition mit allen Parteien, die im Stadtsenat vertreten sind im Grunde für sinnvoll. Sollte sie selbst nicht in die Stichwahl kommen, werde es nicht automatisch eine Wahlempfehlung seitens der SPÖ geben, ausschließen wollte Heisz dies jedoch auch nicht.

Der derzeit amtierenden Bürgermeisterin stellte Heisz kein besonders gutes Zeugnis aus. “Ich kann mich nach vielen Gesprächen mit Bürgern des Eindrucks nicht erwehren, dass sie das Wichtigste verloren hat, was man als Bürgermeisterin einer Stadt braucht, nämlich das Vertrauen der Menschen. Ich spüre einen großen Unmut, ein großes Misstrauen”, sagte die 49-jährige Spitzenkandidatin. Dies bedeute aber nicht, dass unter Oppitz-Plörer nicht auch viele Dinge gut gelaufen seien, fügte sie hinzu. Trotzdem wäre es in Innsbruck an der Zeit für einen Macht- bzw. Verantwortungswechsel, wie es Heisz nannte.

Als “brennendstes Thema” in Innsbruck sah die Sozialdemokratin das Thema Wohnen. “Es ist ein Skandal, dass sich viele das Wohnen nicht mehr leisten können. Die Liste der Dinge, die man tun kann und muss ist lang”, erklärte die 49-Jährige. Die SPÖ wolle unter anderem die Leerstände erheben, um das Spekulantentum mit Wohnraum zu unterbinden, neue Wohnungen bauen, einen Uni-Campus für Studenten errichten und die Mieten für Stadtwohnungen subjekt- und nicht objektbezogen berechnen. Als Bürgermeisterin würde Heisz als eine ihrer ersten Maßnahmen mindestens einmal in der Woche eine offene Bürgersprechstunde einführen, meinte die Spitzenkandidatin.

Die Sicherheit in Innsbruck, die einige Mitbewerber auf das Wahlkampf-Tapet gebracht haben, sah Heisz nicht gefährdet. “Die Sicherheitslage in Innsbruck ist gut”, erklärte die ehemalige Journalistin. Dies würde auch die Kriminalstatistik beweisen. Zur Innsbrucker Ausgehmeile, den Bögen, die zuletzt öfters Schauplatz von Delikten waren, meinte Heisz: “Es gibt keine glänzende Medaille ohne dreckige, raue, rohe Kehrseite. Bis zu einem gewissen Grad, muss man dunkle Winkel in einer Kommune auch aushalten.” Ganz werde man Kriminalität nie verhindern können, fügte sie hinzu.