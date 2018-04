Innsbruck-Verfolger punkteten im Aufstiegsrennen voll

Die Verfolger von Leader Wacker Innsbruck haben am Freitag im Aufstiegsrennen der Fußball-Erste-Liga allesamt voll gepunktet. Der Tabellenzweite TSV Hartberg baute seine Siegesserie mit einem 1:0 bei Schlusslicht FAC auf sechs Spiele aus. Ried setzte sich beim ersten Auftritt unter Neo-Trainer Thomas Weissenböck gegen Austria Lustenau mit 2:0 durch, Wiener Neustadt gewann bei Blau-Weiß Linz 3:0.

Die Hartberger liegen weiter vier Punkte vor Wr. Neustadt und sechs vor Ried auf dem zweiten Aufstiegsplatz. Den fünften Zu-Null-Sieg in Serie stellte Manfred Fischer erst in der Schlussphase mit einem leicht abgelenkten Freistoß sicher (74.). Mehr als die Hälfte ihrer 51 Saisontore haben die Steirer nach Standardsituationen erzielt. Die Siegesserie des Teams von Christian Ilzer ist längst Clubrekord im Profigeschäft, der FAC hingegen ist neun Partien sieglos.

In Ried gab der bisherige Nachwuchsleiter Weissenböck ein gelungenes Comeback als Chefcoach. Seifedin Chabbi brachte die Oberösterreicher in Minute 17 mit seinem 17. Saisontor in Führung, nach einem unnötigen Foul von Martin Grasegger an Ilkay Durmus sein erstes per Elfmeter. Nach einem starken Lochpass von Durmus erhöhte Clemens Walch nach Seitenwechsel auf 2:0 (53.).