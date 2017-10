Inneres aufgewühlt: OP am lebenden Bild

Operation am lebenden Bild in der Galerie Chybulski Antiquariat - © Henning Heilmann

Zur Langen Nacht der Museen wurde nicht nur in die Geschichte geblickt, sondern auch neue Kunst geschaffen. In einer echten Live-Performance nahm Thomas A. Rauch eine Operation am lebenden Bild vor, dass Korruption, Irrglauben und Populismus symbolisierte.