Innerbrazer Gemeindezentrum wird eröffnet

Im unteren Bereich tummeln sich die Kleinsten, im Erdgeschoss sind die Gemeindemitarbeiter und Bürgermeister Eugen Hartmann für die Innerbrazer Bevölkerung da und ganz oben musizieren die Musikantinnen und Musikanten des Musikverein Braz. Vor 15 Monaten wurde mit dem Abbruch des Lehrerwohnhauses den Bau des neuen Gemeindezentrums eingeläutet. Es entstand ein moderner Baukörper in Holz mit Kleinkindbetreuung im Untergeschoß, Gemeindeamt im Erdgeschoß und Musikproberäume im Obergeschoß. Mit der Verbindung zum Schulgebäude und Kindergarten und den vielen vielseitigen Nutzungen entstand ein kleiner Bildungscampus und Kinderhaus geografisch situiert in der Mitte der 1000-Seelen-Gemeinde. Mit großer Freude übersiedelten in den vergangenen Wochen Musikverein Braz und Gemeindeamt in ihre neuen modernen Räumlichkeiten.

Eröffnung

Auch die Spielgruppe, die ab Herbst als Kleinkindbetreuung geführt wird, freut sich über die hellen und freundlichen Räume sowie über den tollen Außenbereich. Auch die Kindergartenkinder dürfen sich auf neue Möglichkeiten gemeinsam mit der Kleinkindbetreuung freuen. Am kommenden Sonntag, den 21. Mai 2017 ist es nun soweit. Das Gemeindezentrum Innerbraz wird offiziell eröffnet und der Öffentlichkeit mit einem Tag der offenen Tür präsentiert. An diesem Tag sorgen Mittelschule Klostertal, Kindergarten Innerbraz, Volksschule Innerbraz, Musikschule Klostertal und Musikverein Braz für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Um elf Uhr wird das Gemeindezentrum mit den Eröffnungsansprachen offiziell eröffnet und anschließend gesegnet. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die Klostertaler Bauerntafel und die Brazer Bäuerinnen.

Eröffnung Gemeindezentrum Innerbraz

Sonntag, den 21. Mai ab 11 Uhr

11 Uhr – offizielle Eröffnung

14 und 15 Uhr – Rahmenprogramm durch die Schulen und Kindergarten im Gemeindezentrum

Tag der offenen Tür

Den ganzen Tag über: Kinderschminken, Kreativausstellungen, Ausstellung Malwettbewerb, Musik