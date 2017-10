Innenminister Sobotka in Kärnten in Autounfall verwickelt

Innenminister blieb unverletzt - © APA

Innenminister Wolfgang Sobotka ist am Samstagabend auf der Packer Bundesstraße bei Völkermarkt in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Wie die “Kleine Zeitung” und die “Kronen-Zeitung” in ihren Internetausgaben berichteten, überstand der ÖVP-Politiker den Unfall unbeschadet. Es wurden aber mindestens vier Personen verletzt, zwei davon möglicherweise schwer.