Innenminister Sobotka für E-Voting-Tests

Sobotka will Briefwahl ausweiten

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will dem E-Voting eine Chance geben. Vor dem Ministerrat sprach er sich dafür aus, die elektronische Stimmabgabe zunächst bei Auslandsösterreichern zu probieren. In diesem Bereich könnte man schon in die Umsetzung gelangen.