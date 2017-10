Innenminister präsentierte neues Einsatzleitsystem ELKOS

Sobotka hat große Pläne - © APA

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat große Pläne für das neue Einsatzleit- und Kommunikationssystem (ELKOS), das am Montag in Wien präsentiert wurde. Nicht nur, dass die Helfer bei Anrufen schneller am Ort des Geschehens sein sollen, will man alle Blaulichtorganisationen einbinden und letztlich über eine einzige Telefonnummer erreichbar machen.