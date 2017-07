Inhaber “faschistischer” Badeanstalt bei Venedig angezeigt

Die italienische Polizei hat den Inhaber einer Badeanlage in Chioggia bei Venedig mit dem Vorwurf angezeigt, faschistische Propaganda zu betreiben. Dieser habe in der Badeanlage Plakate mit faschistischen Slogans aufgestellt. Er selber halte regelmäßig mit Lautsprechern politische Reden und verherrliche das faschistische Mussolini-Regime, berichtete die Tageszeitung “La Repubblica” am Montag.

Die Badeanstalt, die täglich von 650 Personen besucht wird, sei zum Magnet für faschistische Nostalgiker geworden. Diese würden sich in der Badeanstalt "Playa Punta Canna" versammeln, um die Ansprachen des Inhabers zu hören, die voll mit diskriminierenden Slogans seien, berichtete "La Repubblica". Die Gemeinde von Chioggia prüft jetzt, ob dem Inhaber der Badeanstalt die Lizenz entzogen werden soll. Antifaschistische Verbände forderten sofortige Maßnahmen gegen den Inhaber der Badeanstalt, Gianni Scarpa. Der 64-Jährige verteidigte sich vor den Vorwürfen. "Ich mag Ordnung und Disziplin. Meine Badegäste müssen sich gut benehmen. Das wissen sie", so Scarpa. Mussolini habe für Italien viel getan. Sein Fehler sei, unter Hitlers Druck Italien in den Zweiten Weltkrieg geführt zu haben, behauptete er. (APA)