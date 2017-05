Ingrid Kubin zur Vizepräsidentin des WIFO gewählt

Ingrid Kubin studierte Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften an den Universitäten Linz und Wien. Sie lehrte und forschte u. a. in Deutschland, Frankreich und China. Seit 2002 ist sie Professorin für Internationale Wirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und leitet dort das Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung. Seit 2012 steht sie auch dem Department für Volkswirtschaft vor. Für die Amtsperiode 2017/18 ist Kubin zudem Präsidentin der Nationalökonomischen Gesellschaft Österreich (NÖG).

(APA)