Informationsabende über die Sportmittelschule

Hohenems. Am Montag, 27. November, und am Dienstag, den 28. 11., finden jeweils um 18 Uhr im Musiksaal der Sportmittelschule Hohenems Markt (SMS) Informationsabende statt.

Interessierte Eltern aus Hohenems, Götzis und der Kummenbergregion sind am Montag, solche aus Dornbirn und Lustenau sind am Dienstag eingeladen, sich über die Angebote der einzigen Sportmittelschule im Bezirk Dornbirn zu informieren.

Sportlich talentierte und interessierte Schüler können sich noch bis zum Montag, 11. Dezember, für die ersten Klassen des Schuljahres 2018/19 anmelden. Die Aufnahmeprüfung wird am 11. Jänner 2018 durchgeführt und besteht aus zehn sportmotorischen Tests. An den einzelnen Stationen werden Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Koordination der Schüler getestet. Und zwar beim Kastenbumeranglauf, Stangenklettern, 20 Meter-Sprint, Standweitsprung, Fächerlauf (Tennisbälle holen), Rumpfbeugen vorwärts, Ballprellen, Ballwerfen, Hang-ups und 80 Meter-Wechselsprint.

Die sportliche Vielseitigkeit an der Hohenemser SMS garantiert eine vielfältige und abwechslungsreiche Ausbildung. „Je nach Jahreszeit und Aktualität werden die verschiedensten Sportarten unterschiedlich intensiv betrieben“, erklärt Direktor Arno Habian. Teamsportarten wie Fuß-, Hand-, Volley- oder Basketball werden ebenso angeboten wie Geräteturnen, Ski- und Eislaufen, Schwimmen oder Leichtathletik. Auch Trendsportarten wie Snowboarden, Rollerbladen, Mountainbiken etc. kommen an der Emser Sportmittelschule nicht zu kurz.