Infoabend für die Sammler des LZH

Im Mai findet die jährliche Haussammlung des Landeszentrum für Hörgeschädigte in Vorarlberg statt – dazu fand am vergangenen Dienstag ein Infoabend statt.

Dornbirn Jedes Jahr im Mai machen sich rund hundert Sammler in ganz Vorarlberg auf den Weg und sammeln von Tür zu Tür für das Vorarlberger Landeshörzentrum in Dornbirn.

Organisatorin Andrea Pastor lud am vergangenen Dienstag die Sammler zu einer Infoveranstaltung in des LZH nach Dornbirn. Die Sammler bekamen dabei wertvolle Infos über das Gehörlosenzentrum, die Entstehung, Entwicklung und vor allem die Leistungen des LZH. In weiterer Folge wurden die Mitarbeiter auch über das richtige Auftreten an der Haustüre informiert und bekamen dazu von einem langjährigen Sammler wertvolle Tipps. Die diesjährige Haussammlung des Landeszentrum für Hörgeschädigte findet ab dem 1. Mai statt. MIMA