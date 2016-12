Infoabend der FH Vorarlberg: Studium und Beruf

Sie stehen vor der Entscheidung, ob und was Sie studieren sollen? Dann sind gute Informationen für Sie sehr wichtig. Wer sich für ein Studium neben dem Beruf interessiert, hat zusätzliche Fragen: „Bin ich dieser Doppelbelastung gewachsen?“, „Bringt mir das Studium die gewünschten Inhalte?“, „Welche Zugeständnisse muss mein Chef machen?“ oder „Welche Chancen habe ich nach dem Studium am Arbeitsmarkt?“. Diese und weitere Fragen werden beim Infoabend mit dem Schwerpunkt Studium und Beruf am 24. Jänner 2017 beantwortet. Ein weiterer Informationsschwerpunkt ist dem Studieren im Ausland gewidmet. Sie erhalten Informationen zum Auslandssemester, möglichen Double-Degree-Programmen und Field-Trips für berufsbegleitend Studierende.

Information und Beratung

Von 17 bis 19.15 Uhr werden die einzelnen Studiengänge präsentiert und Sie erhalten eine persönliche Beratung. Darüber hinaus gibt es Führungen durch den Campus und die Labore. So können sich alle Interessierten ein authentisches Bild von einem Studium an der FH Vorarlberg machen.

Studium und Beruf?

Anschließend um 19.15 Uhr findet eine Talkrunde zum Thema „Beruf und Studium? Ja, es geht!“ statt. Es berichten berufsbegleitend Studierende, AbsolventInnen und Arbeitgebende und beantworten Fragen. Nach der Talk­runde gibt es Gelegenheit zum Gedankenaustausch und zur Vernetzung unter den Interessierten.

Anmeldung

Wenn Sie sich bis 23. Jänner 2017 mit Informationen zu dem oder den für Sie interessanten Studiengang bzw. Studiengängen unter info­abend@fhv.at anmelden, erhalten Sie eine individuell auf Sie zugeschnittene Informationsmappe.

Programm – Infoabend FH Vorarlberg

24. Jänner 2017, 17 bis 20 Uhr

17 bis 19.30 Uhr: Information und Beratung zu allen Studiengängen

17 Uhr: Präsentation

Bachelor Elektrotechnik Dual

Bachelor und Master Informatik

18 Uhr: Präsentation

Bachelor Mechatronik/Maschinenbau, Vollzeit und berufs­begleitend, Master Mechatronics

Bachelor und Master Betriebswirtschaft

Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen (WING)

18 Uhr: Führung durch den FH-Campus, Schwerpunkt Labors Gestaltung

18.30 Uhr: Führung durch den FH-Campus, Schwerpunkt ­Labors Technik

18:30 Uhr Master Energietechnik und Energiewirtschaft:

Führung durch das Energy Lab mit anschließender Präsentation

19.15 Uhr: Talkrunde „Beruf und Studium? Ja, es geht!“

Berufsbegleitend Studierende, AbsolventInnen und ­ArbeitgeberInnen berichten

19 Uhr: Präsentationen

Bachelor und Master Soziale Arbeit

Bachelor und Master InterMedia

Anschließend Umtrunk und Ausklang.