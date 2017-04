Infantino kündigte Videobeweis für WM 2018 in Russland an

Der Videobeweis wird bei der WM 2018 eingesetzt - © APA (AFP)

Bei der Fußball-WM im nächsten Jahr in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018) wird der Videobeweis bei strittigen Szenen zum Einsatz kommen. Das bestätigte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Mittwoch beim 67. Kongress des südamerikanischen Verbandes in Santiago de Chile. “Wir werden den Videobeweis bei der WM 2018 einsetzen, da wir bisher ein sehr gutes Feedback erhalten haben”, betonte Infantino.