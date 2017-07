Industriellenvereinigung Vorarlberg wählte neuen Vorstand

29 Manager namhafter Unternehmen, welche über 20.000 Beschäftigte in Vorarlberg vertreten, bilden den Vorstand der IV-Vorarlberg. Neu in den IV-Vorstand gewählt wurden Reinhard Schertler (i+R Gruppe GmbH, Lauterach & S+B Gruppe AG, Wien) und Daniel Wüstner (Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co KG, Rankweil).

„Gemeinsam werden wir alles daran setzen, die Rahmenbedingungen des Industrie-, Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensstandorts Vorarlberg und Österreich weiter zu entwickeln”, kündigt IV-Vorarlberg Präsident Martin Ohneberg an.

Die IV-Vorarlberg ist die Interessenvertretung der Industrie und eng verbundenen Unternehmen mit 150 Mitgliedsunternehmen und 220 persönlichen Mitgliedern in Vorarlberg. Sie ist Teil der Österreichischen Industriellenvereinigung.

Die Vorstandsmitglieder der Industriellenvereinigung in alphabetischer Reihenfolge:

• BERTSCH Hubert, Bertsch Holding GmbH, Bludenz

• BLUM Herbert, Julius Blum GmbH, Höchst

• BUTH Volker, Hirschmann Automotive GmbH, Rankweil

• GEBHARD Michael, Bank für Tirol und Vlbg. AG, Bregenz

• GERMANN Christof, illwerke VKW, Bregenz

• HEFEL Dietmar, Hefel Textil GmbH, Schwarzach

• HARTMANN Elmar, GANTNER Electronic GmbH, Schruns

• HOFFMANN Carl, Hilti AG, Thüringen

• LEHNER Günther, Alpla Werke A. Lehner GmbH & Co KG, Hard

• LOACKER Christian, Loacker Recycling GmbH, Götzis

• LÄNGLE Oswin, Längle Glas GmbH, Götzis

• MARTE Hubert, Ganahl AG, Frastanz

• MENNEL Helmut, illwerke VKW, Bregenz

• MEUSBURGER Alexandra, Fein-Elast Umwindewerk GmbH, Lustenau

• OHNEBERG Martin, Henn GmbH & Co KG, Dornbirn

• ÖLZ Bernhard, Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH, Dornbirn

• RAINALTER Jürgen, Getzner Werkstoffe GmbH, Bürs

• RHOMBERG Hubert, Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

• RHOMBERG Martin Michael, Theodor Fries Ges.m.b.H. & Co., Sulz

• ROHNER Wolfgang, Schelling Anlagenbau GmbH, Schwarzach

• SCHERTLER Reinhard, i+R Gruppe GmbH, Lauterach & S+B Gruppe AG, Wien

• SCHWARZ-FUCHS Christine, Buchdruckerei Lustenau GmbH, Lustenau

• SENGER-WEISS Heinz, Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H., Lauterach

• SONNENMOSER Karin, Zumtobel Group AG, Dornbirn

• ULMER Hanno, Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Wolfurt

• WALTER Christoph, Grass GmbH, Höchst

• WÜSTNER Daniel, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co, Rankweil

• ZANGERL Bernhard, Bachmann electronic GmbH, Feldkirch

• ZOLLER Matthias, Mondelez Österreich Production GmbH, Bludenz