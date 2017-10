Industrielle üben heftige Kritik an Sozialpartnerschaft

“Wir kritisieren die Art und Weise, wie die Sozialpartnerschaft gelebt wird und wie mit der Pflichtmitgliedschaft umgegangen wird”, so der Präsident der IV, die nicht Teil der Sozialpartnerschaft ist. Die Gründung der Sozialpartnerschaft nach dem Krieg sei nach den Erfahrungen der Ersten Republik zwar wichtig gewesen. Heute aber habe die Sozialpartnerschaft insgesamt “wenig Interesse an den großen Reformen für diese Land. Aber uns geht es um die Zukunftsorientierung in diesem Land”, so Kapsch.

Es müsse also überlegt werden, “wie die Sozialpartnerschaft in Zukunft wieder funktionsfähig werden kann”. Das könne nur mit “mehr Unabhängigkeit, mehr Servicegedanken und mehr Verhandlungen” funktionieren. Die Sozialpartnerschaft werde durch “mehr rechtliche Absicherung und mehr faule Kompromisse” nicht besser funktionieren.

Die Pflichtmitgliedschaft sieht die IV traditionell kritisch. Kapsch bezeichnete es dahingehend als “absurd” anzunehmen, dass sich die Unternehmen bei einem Aus der Pflichtmitgliedschaft plötzlich aus den Fachverbänden der Wirtschaftskammer verabschieden würden. “Das wird nicht passieren.” Man könne gesetzlich auch eine Regelung finden, in der die Zugehörigkeit zu einem Fachverband vorgesehen ist. Die Fachverbände verhandeln auf Arbeitgeberseite die Kollektivverträge.

Die Kritik an der Sozialpartnerschaft habe nichts mit Kritik am Kollektivvertragssystem in Österreich zu tun, betonte der Industriellenvertreter. “Wir sind nicht gegen Kollektivverträge. Wir sind Vertreter des KV-Systems, das gut ist für das Land.”

Zu den Sozialpartner gehören auf Arbeitnehmerseite Arbeiterkammer (AK) und Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) sowie auf Arbeitgeberseite Wirtschaftskammer (WKÖ) und Landwirtschaftskammer (LKÖ).

(APA)