Indonesische Behörden zerstörten 2,6 Tonnen Crystal Meth

In Indonesien haben die Behörden am Freitag mehr als 2,6 Tonnen Crystal Meth vernichtet. Vize-Präsident Jusuf Kalla inspizierte die Drogen in der Hauptstadt Jakarta und warf dann persönlich mehrere Säcke in einen Verbrennungsofen. Er dankte der Polizei für die Beschlagnahmung der Drogen. "Es sind aber noch viele da draußen, es besteht also immer noch Gefahr", fügte Kalla hinzu.

Die Drogen waren Anfang des Jahres auf zwei Schiffen in indonesischen Gewässern vor der Küste Singapurs gefunden worden. Acht Besatzungsmitglieder aus Taiwan und China wurden festgenommen.

Indonesien zählt zu den Ländern mit den strengsten Drogengesetzen weltweit. Auf den Handel mit Suchtgift steht die Todesstrafe. Seit 2015 wurden in dem Land mit der weltweit größten muslimischen Bevölkerung 18 Menschen wegen Drogendelikten hingerichtet, unter ihnen 15 Ausländer. Erst im April wurden acht Taiwaner wegen Drogenschmuggels zum Tode verurteilt.