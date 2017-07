Indischer Passagier wollte im Landeanflug Notausstieg öffnen

Ein Fluggast hat während des Landeanflugs auf einen indischen Flughafen den Notausstieg öffnen wollen. Die Nachrichtenagentur PTI berichtete am Dienstag, Passagiere in dem Flugzeug von AirAsia hätten den 32-Jährigen an seinem Vorhaben gehindert. Der Inder habe auch andere Fluggäste verletzt. Die Motive des Mannes waren zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben der Fluglinie nahm die Polizei in der ostindischen Stadt Ranchi den Mann nach der Landung fest. In Indien kommt es immer wieder zu Vorfällen mit widerspenstigen Fluggästen. Die Regierung in Neu Delhi kündigte deshalb vor zwei Monaten eine Regelung an, die solchen Passagieren Flugreisen verbieten soll. Im März sorgte ein Politiker für Schlagzeilen, weil er auf einen Flugbegleiter einschlug. Im Jahr 2016 öffnete außerdem ein betrunkener deutscher Tourist nach der Landung eines Fluges in Mumbai den Notausstieg. "Einfach aus Spaß", wie er später den Behörden sagte. (APA/ag.)