Indischer Jugendlicher enthauptet – Bandenkrieg vermutet

In einer außergewöhnlich brutalen Tat haben mehrere Täter einen 19-Jährigen in Indien getötet, enthauptet und seinen Kopf auf das Grundstück einer Polizeistation geworfen. Der Körper wurde mehrere Kilometer entfernt in einem See gefunden. Das bestätigte am Donnerstag ein hochrangiger Polizeibeamter des indischen Unionsterritoriums Puducherry, wo der Leichnam entdeckt wurde.

Die Polizei vermutet eine Bande Kleinkrimineller hinter der Tat. Laut ersten Ermittlungen könnte das Opfer zur Bande gehört haben oder zumindest mit ihren Mitgliedern bekannt gewesen sein. Eine Festnahme im Zusammenhang mit dem Fall wurde bestätigt, die Nachrichtenagentur IANS berichtete von drei Festnahmen. (APA/dpa)