Indische Polizisten ließen Verletzte zurück

Aus Sorge vor Blutflecken in ihrem Auto sollen sich indische Polizisten geweigert haben, Unfallopfern zu helfen. Die betroffenen drei Beamten seien vom Dienst suspendiert, und der Vorfall werde untersucht, sagte ein Sprecher der Polizei im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh am Samstag. Die beiden Verletzten starben auf dem Weg ins Krankenhaus.

Zwei Teenager waren mit ihrem Motorrad gegen einen Strommasten geprallt und in einen Graben gestürzt, wie die “Hindustan Times” berichtete. Die von Zeugen zu Hilfe gerufenen Polizisten wollten die Verletzen demnach nicht in ihrem Streifenwagen ins Krankenhaus bringen, weil sie befürchteten, dass Blut die Sitze beschmutzen könnte. Anrainer transportieren die Burschen in Auto-Rickschas, die Verletzten seien jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.