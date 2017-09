Indische Menschenrechtsaktivisten erhalten Rafto-Preis

Zwei indische Aktivisten erhalten in diesem Jahr den Menschenrechtspreis der norwegischen Rafto-Stiftung. Parveena Ahangar und Imroz Parvez würden für ihren langen Kampf gegen die Gewalt in der Unruheregion Kaschmir ausgezeichnet, teilte die Stiftung am Donnerstag in Oslo mit. Die Preisverleihung findet am 5. November im norwegischen Bergen statt.

Ahangar hat eine Vereinigung von Angehörigen verschwundener Menschen gegründet, nachdem ihr damals 17-jähriger Sohn 1990 von Sicherheitskräften verschleppt worden war. Bis heute weiß Ahangar nicht, was aus ihrem Sohn geworden ist. Parvez rief die Organisation JKCSS ins Leben, die für Menschenrechte und Gewaltlosigkeit kämpft. Diese dokumentierte unter anderem die Anwendung von Foltermethoden durch Sicherheitskräfte im Bundesstaat Jammu und Kaschmir. Die beiden Preisträger kämpften seit langem an vorderster Front gegen willkürlichen Machtmissbrauch in einer Region Indiens, die eine Eskalation von Gewalt, Militarisierung und internationaler Spannungen erfahren habe, heißt es in der Begründung der Rafto-Stiftung. Ihre Kampagne, um Verstöße gegen die Menschenrechte anzuprangern, den Dialog zu fördern und friedliche Lösungen zu suchen habe die nachfolgenden Generationen inspiriert. Die Preisverleihung geht am 5. November in Bergen im Westen Norwegens über die Bühne. Der mit rund 17.000 Euro dotierte Preis ist nach dem norwegischen Menschenrechtsaktivisten Thorolf Rafto benannt. In der im Himalaja gelegenen Region Kaschmir gab es zuletzt wieder häufiger starke Spannungen. Das mehrheitlich von Muslimen bewohnte Gebiet ist seit einem Krieg 1947 zwischen Indien und Pakistan geteilt, wird aber bis heute von beiden Staaten ganz beansprucht. Erst kürzlich hatte das internationale Terrornetzwerk Al-Kaida angekündigt, in Kaschmir eine neue Gruppierung aufzubauen. Indische Sicherheitskräfte äußerten die Befürchtung, dass der Kaschmir-Konflikt zunehmend von jihadistischen Kräften angeheizt werden könnte. (APA/ag.)