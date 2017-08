Indien gab Tötung von Rebellenkommandeur in Kaschmir bekannt

Die in Pakistan ansässige Gruppierung kämpft gegen Indiens Vorherrschaft in der mehrheitlich muslimischen Himalaja-Region. Indien macht sie für zahlreiche Anschläge verantwortlich.

Indische Spezialeinheiten lieferten sich den Angaben zufolge heftige Schusswechsel mit Rebellen im Dorf Harkipora, wo sich Abu Dajana in einem Haus verschanzt hatte. Der Rebellenkommandeur, ein Komplize und ein Zivilist seien dabei getötet worden, teilte die Polizei mit. 20 Zivilisten seien verletzt worden.

Der Einsatz sei gestartet worden, nachdem die Polizei einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des seit Jahren gesuchten Rebellenführers erhalten habe. Augenzeugen berichteten von kriegsähnlichen Szenen. Rebellen hätten sich in zwei Häusern verschanzt und von dort aus auf die indischen Einheiten geschossen. Diese hätten eines der Häuser in Brand gesetzt, das andere hätten sie mit Sprengstoff in die Luft gejagt.

Die Polizei traf bei dem Einsatz auf den Widerstand Hunderter muslimischer Dorfbewohner, die sich zum Schutz des Rebellenführers versammelt hatten. Die Bewohner hätten indische Sicherheitskräfte mit Steinen beworfen und anti-indische Slogans gerufen, sagte ein Vertreter der indischen Polizei. Die Polizei habe Tränengas und Schüsse abgefeuert.

In der im Himalaja gelegenen Region Kaschmir gab es zuletzt wieder häufiger starke Spannungen. Das mehrheitlich von Muslimen bewohnte Gebiet ist seit einem Krieg 1947 zwischen Indien und Pakistan geteilt, wird aber bis heute von beiden Staaten ganz beansprucht.

Die islamistische Gruppierung Lashkar-e-Taiba kämpft seit den 1990-er Jahren gegen die indische Herrschaft über Kaschmir. Ihre Operationsbasis hat sie im Nachbarland Pakistan. Indien sieht die Gruppierung als Drahtzieher zahlreicher Anschläge – so etwa bei der Anschlagsserie in der Metropole Mumbai vom Herbst 2008 mit mehr als 170 Toten.

In dem seit Jahrzehnten schwelenden Konflikt war es zuletzt wieder häufiger zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Erst in der vergangenen Woche hatte das internationale Terrornetzwerk Al-Kaida angekündigt, in Kaschmir eine neue Gruppierung aufzubauen. Indische Sicherheitskräfte äußerten die Befürchtung, dass der Kaschmir-Konflikt zunehmend von jihadistischen Kräften angeheizt werden könnte.

