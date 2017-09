Indien: Baby von 13-jährigem Vergewaltigungsopfer gestorben

Die Inderin wollte das Kind eigentlich behalten. - © Pixabay/Symbolbild

Zwei Tage nach der Geburt ist das Baby eines 13-jährigen Vergewaltigungsopfers in Indien gestorben. Das Oberste Gericht des Landes hatte dem Mädchen erst am vergangenen Mittwoch eine Abtreibung erlaubt, obwohl es bereits in der 31. Woche schwanger war. Das indische Gesetz erlaubt Abtreibungen nur bis zur 20. Woche. Dennoch kam der Bub am Freitag in Mumbai per Kaiserschnitt zur Welt.