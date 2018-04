Indians starten Saison mit klassischem Fehlstart und eindrucksvoller Wiedergutmachung

Der neue Baseballplatz wird voraussichtlich ab September bespielbar sein.

Dornbirn. Die Dornbirner Indians legten wie schon im vergangenen Jahr die Saison mit einem Fehlstart hin. In den letzten zwei Jahren trafen Dornbirns Baseballer achtmal auf die Feldkirch Cardinals und jedes Mal hieß der Sieger Dornbirn Indians.

Aber nicht so am vergangenen Samstag. Den Indians gelang es nicht eine 10-4 Führung nach Hause zu spielen. Inkonstantes Pitching und eine nicht immer sattelfeste Verteidigung verhalf den Cardinals das Spiel zu drehen und am Ende 13-12 zu gewinnen. Dementsprechend mit etwas Wut im Bauch legten die Indians im zweiten Spiel los und konnten in den ersten drei Innings sechs Runs auf den Import Pitcher der Cardinals scoren. Sein Gegenüber Rusty Thompson glänzte an diesem Tag und dominierte die Cardinals nach Belieben. Eine Indians Offensive, die zeigte was in

ihr steckt, schrieb am Ende 18 Runs an und gewann das Spiel überzeugend mit 18-1. Mann des Spieles war Rusty Thompson, der nicht nur als Pitcher, sondern auch als Bater in diesem Spiel eine eindrucksvolle Vorstellung ablieferte.

Saisonziel – die Teilnahme am Halbfinale

Die Saisonerwartungen sind hoch, nachdem die Dornbirner ihr Team in der Breite und Spitze verstärkt haben. Aus der zweiten Mannschaft sind Kai Aicher und Mike Boateng aufgerückt. Zudem freut man sich über die Rückkehr von Nationalteam-Spieler Paul Astl. Er spielte bereits von 2013 bis 2016 für die Dornbirner, im letzten Jahr holte er sich mit den Attnang Athletics den Staatsmeistertitel. Mit Rusty Thompson kommt ein neuer Legionär ins Team, der auch als Coach tätig sein wird. Der zweite Legionärsplatz ist aktuell noch nicht besetzt. „Wir glauben an unser Team und sind überzeugt mit dieser Mannschaft unser Ziel – die Teilnahme am Halbfinale – erreichen zu können. Da Playoffs immer eigene Gesetze haben, wird sich zeigen wie weit mir am Ende kommen werden“, so Wolfgang Pschorr, sportlicher Leiter beim Verein.

Bauarbeiten des neuen Platzes noch voll im Gange