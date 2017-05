Indians starten mit Fehlstart in die neue Saison

Dornbirn. Viel hatten sich die Indians für die beiden Spiele gegen die Kuftstein Vikings vorgenommen. Am Ende musste sich das neu formierte Team, aber mit nur einem Sieg aus zwei Spielen zufrieden geben.

Den Dornbirnern war bewusst, dass die Tiroler im ersten Spiel kein leichter Gegner sein werden, brachten sie doch bereits am ersten Spieltag den amtierenden Staatsmeister Attnang Athletics an den Rande einer Niederlage. Die Indians taten sich von Beginn an schwer gegen Pitcher Routinier Werner Harasser. Die Indians gingen zwar im ersten Inning nach einem weiten Schlag von Indians Legionär Anthony Lopez in Führung, konnten aber in Folge nur noch vereinzelt auf Base kommen. Die Vikings hingegen nützen so gut wie jede Chance auf Runs aus. Im dritten und vierten Innings schrieben die Kufsteiner nach Fehlern der Indians Verteidung an und später nützen die Schwächen des Indians Pitching für weitere Runs aus. Auch ein Homerun von Anthony Lopez war an Ende nureine Ergebniskorrektur. Die Kufstein Vikings gewannen das Spiel am Ende mit 6-4 verdient.

Man of the Match war ohne Frage Werner Harasser, der in neun Innings nur vier Runs und sechs Hits zugelassen hat.

Favoritenrolle gerecht geworden

Im zweiten Spiel waren die Indians trotz der Niederlage im Spiel zuvor klarer Favorit, da die Tiroler vorerst das einzige Team in der Liga ohne Pitcher Legionär sind. Indians Pitcher Michael Calkins aus den USA ließ den Vikings nicht den Hauch einer Chance. Gerade einmal zwei Spieler der Vikings schafften es das erste Base zu erreichen, Runs erzielten die Kufsteiner aber keine. Die Indians Offense machte mit den Pitchern der Tiroler aber kurzen Prozess. Keiner der drei eingesetzten Pitcher fand ein Mittel gegen die Dornbirner Offense, welche insgesamt 20 Runs in fünf Innings scorten und das Spiel mehr als verdient mit 20-0 nach fünf Innigs (Mercy Rule Regel) gewannen.

Nächster Gegner der Indians sind am kommenden Sonntag die Feldkirch Cardinals.

Weitere Spieltermine der Dornbirn Indians

Sonntag, 07.05.2017

13:00 Dornbirn Indians Traiskirchen Grasshoppers

15:30 Dornbirn Indians Traiskirchen Grasshoppers

Sonntag, 14.05.2017

13:00 Dornbirn Indians Feldkirch Cardinals

15:30 Dornbirn Indians Feldkirch Cardinals

Samstag, 20.05.2017

13:00 Attnang Athletics Dornbirn Indians

15:30 Attnang Athletics Dornbirn Indians

Sonntag, 28.05.2017

11:00 Dornbirn Indians Vienna Wanderers

13:30 Dornbirn Indians Vienna Wanderers

Samstag, 10.06.2017

13:00 Hard Bulls Dornbirn Indians

15:30 Hard Bulls Dornbirn Indians

Sonntag, 18.06.2017

13:00 Dornbirn Indians Hard Bulls

15:30 Dornbirn Indians Hard Bulls

Sonntag, 25.06.2017

13:00 Dornbirn Indians Attnang Athletics

15:30 Dornbirn Indians Attnang Athletics

Samstag, 01.07.2017

13:00 Kufstein Vikings Dornbirn Indians

15:30 Kufstein Vikings Dornbirn Indians

Samstag, 08.07.2017

14:00 Wr. Neustadt Diving Ducks Dornbirn Indians

16:30 Wr. Neustadt Diving Ducks Dornbirn Indians

Sonntag, 16.07.2017

13:00 Stock City Cubs Dornbirn Indians

15:30 Stock City Cubs Dornbirn Indians

Dienstag, 15.08.2017

13:00 Feldkirch Cardinals Dornbirn Indians

15:30 Feldkirch Cardinals Dornbirn Indians

Samstag, 26.08.2017

13:00 Dornbirn Indians Vienna Metrostars

15:30 Dornbirn Indians Vienna Metrostars