Indians siegen gegen Grasshoppers

Dornbirn. „Der Tag startete wie später auch das erste Spiel äußerst schlecht, sollte am Ende aber um vieles besser enden“, so das Resümee des letzten Spieltages für die Indians aus Dornbirn. Aufgrund der heftigen Regenfälle in den vergangenen Tagen musste der Beginn des ersten Spieles gegen die Traiskirchen Grasshoppers von 11:00 Uhr auf 14:30 Uhr verschoben werden und für die Indians gab es gleich einen Auftakt, wie er wohl nicht schlechter hätte sein können. Schon nach kurzer Zeit lagen die Dornbirner mit 0-10 im Rückstand. Die Indians gaben aber nicht auf und konnten im vierten Inning schließlich vier Runs, darunter ein Homerun von Anthony Lopez, anschreiben. Nach einem weiteren Homerun von Lopez und einem von Jochen Pfister verkürzten die Indians auf 6-10.

Doch die Traiskirchner legten nach, und nützen eine Schwächephase von Indians Pitcher Alex Lambauer aus und scorten im sechsten Inning drei Runs. Die Indians zeigten erneut Moral, und konnten die Partie schließlich drehen und einen unglaublichen Comeback-Sieg erzielen.

Dominant im zweiten Spiel

Spiel 2 wurde das erwartete Pitcher-Duell der beiden Legionäre Michael Calkins (Indians) und John Little (Grasshoppers). Die Indians konnten das Momentum vom Sieg im ersten Spiel ins zweite Spiel mitnehmen und nach einem Double von Devan O‘Bryan bereits im ersten Inning einen Run scoren. Die Traiskirchner verkürzten in Folge zwar noch auf 4-2, mehr als Ergebniskorrektur sollte es am Ende aber nicht gewesen sein. Michael Calkins und in den letzten beiden Innings Chris Squires pitchen eine solide Partie und sicherten den Indians auch den zweiten Sieg. „Unser Team hat großartige Moral gezeigt und verdient gewonnen“, so Indians-Coach Anthony Lopez am Ende.