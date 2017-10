Inder wollte Tochter schützen und wurde angezündet

Der Mann wollte nur seine Tochter beschützen und bezahlte dafür mit dem Tod. - © pixabay.com

Ein Vater ist Indien von einem Nachbar und dessen zwei Komplizen angezündet worden, nachdem er diesen wegen sexueller Belästigung seiner 16-jährigen Tochter angezeigt hatte. Das Opfer starb aufgrund der Verbrennungen noch am Sonntag in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.