In Zagreb wartet ein Hexenkessel

Die Dornbirn Bulldogs gastieren am Montag (19.15 Uhr) bei KHL Medvescak Zagreb. In den ersten zwei Spielen des Auswärts-Triple konnten die Vorarlberger bereits vier von sechs möglichen Punkten gutschreiben.

„Das war ein wichtiger Punkt“, lobte Bulldogs Head Coach Dave MacQueen seine Schützlinge nach dem Comeback in Graz. „Wenn du auswärts nach einem 0:3-Rückstand zurückkommst, sagt das viel über den Charakter der Mannschaft aus“, so MacQueen. Gute 24 Stunden später fällt am Montag der Puck erneut für die Dornbirner. Im dritten Spiel des Road-Trips gastieren Jamie Arniel und Co. bei KHL Medvescak Zagreb, die mit ihren jüngsten drei Siegen (gegen Salzburg, in Fehervar und am Sonntag gegen Linz) in der Tabelle der Erste Bank Eishockey Liga auf Platz vier kletterten.