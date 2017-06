In Wien über 100 Personen wegen öffentlichem Dealen in Haft

Für Dealen im öffentlichen Raum drohen bis zu zwei Jahre Haft - © APA (Symbolbild)

Seit Anfang Juni des Vorjahres drohen für Dealen im öffentlichen Raum bis zu zwei Jahre Haft. Ein Jahr nach der Novelle des Suchtmittelgesetzes (SMG) sitzen in Wien mehr als 100 Personen nach dem in den Paragraf 27 neu eingefügten Absatz 2a in Haft. Mit 1. Juni 2017 wurden in der Justizanstalt Josefstadt 112 Insassen unter anderem deshalb angehalten, hieß es auf APA-Anfrage im Justizministerium.