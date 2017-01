In Wien 600 Taxler weniger als vor einem Jahr – Wegen Uber

Die Taxi-Branche verlangt "Fairness" - © APA

Die Wiener Taxifahrer beklagen sich bitter über die wachsende Konkurrenz, unter anderem durch den US-Fahrdienst Uber. In den vergangenen eineinhalb Jahren sei die Zahl der Taxifahrer in Wien von 5.000 auf 4.400 gesunken, sagt Gökhan Keskin, Taxibomann in der Wirtschaftskammer Wien, im “Kurier”. In der Wirtschaftskammer wird geschätzt, dass es derzeit rund 700 Uber-Autos in Wien gibt.