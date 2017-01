In wenigen Schritten zum perfekten Abend Make-up

Bevor die Visagistin Dane mit uns startet, trägt sie unserer Reporterin einen Primer auf. Und genau hier hat Dane bereits ihren ersten Tipp. Der beste Primer ist für sie die After Shave Creme von Männern. Aus Erfahrung weiß sie, nichts lässt Rötungen so schnell verschwinden wie dieses Wundermittel. Kaum ist diese Creme aufgetragen, geht es auch schon los.

Augen werden zuerst geschminkt

VOL.AT/Roth © VOL.AT/Roth

Profi-Tipp Nummer zwei: Als Erstes werden die Augen geschminkt! Denn beim Augen-Make-up brökelt oftemals Lidschatten auf die Wangen. Ist das restliche Make-up bereits aufgetragen, war die ganze Arbeit umsonst. Dann wird eine Grundierung aufgetragen. Hier sollten Sie eine Farbe verwenden, welche zum Hautteint passt. Danach wird mit einem Verblender-Pinsel in die Augenfalte eine etwas dunklere Farbe aufgetragen und mit einem ganz feinen Pinsel wird der Wimpernkranz betont.

So funktioniert Contouring

VOL.AT/Roth © VOL.AT/Roth

Beim Contouring gibt es zwei verschiedene Methoden. Man kann entweder mit cremigen oder mit pudrigen Produkten arbeiten. Dane hat einen cremiges Produkt verwendet, weil sich dieses besser verblenden lässt. Nun wird alles was betont werden soll, hell gemacht. Alles was in den Hintergrund rücken soll, wird dunkel gemacht. Kurz vor Schluss hat Dane noch das “Baking” aufgetragen. Unter “Baking” versteht man, dass spezieller Puder aufgetragen wird. Dieser Puder muss für ein paar Minuten einwirken, dann kann er wieder entfernt werden. So soll das Make-up besser halten.

Lippen richtig schminken

VOL.AT/Roth © VOL.AT/Roth

Wichtig ist dabei, dass wirklich nur die Lippen geschminkt werden. “Bitte malt wirklich nicht über den Lippenrand hinaus”, appelliert Dane an alle. Man sieht es einfach, wenn man über den Lippenrand hinaus malt. Ein weiterer Tipp von Dane: Man muss nicht unbedingt in teures Make-up investieren. Viel wichtiger sind die Applikationen. Mit einem guten Pinsel kann auch ein zwei Euro Make-up toll aussehen und ein teures Make-up kann mit einem schlechten Werkzeug fleckig aussehen.