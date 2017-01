In Vorarlberg niedergefahrener Fußgänger erlag Verletzungen

Der Unfall passierte auf einem Schutzweg - © APA (Archiv/Fohringer)

Ein 31-jähriger Mann, der vor knapp zwei Wochen auf einem Schutzweg in Schruns (Montafon) von einem Auto niedergefahren wurde, ist am vergangenen Samstag seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei mit. Das Unfallopfer hatte in der Nacht in einer Gruppe die Straße überqueren wollen, wurde aber von einem stark alkoholisierten 26-jähriger Autolenker übersehen.