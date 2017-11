In Vorarlberg leben bald 400.000 Menschen

Die Bevölkerung in Vorarlberg wächst und wächst. Schon innerhalb der nächsten zehn Jahre soll die Marke von 400.000 Menschen geknackt werden. Das geht aus der aktuellen Erhebung der Statistik Austria hervor.

In ganz Österreich wächst die Bevölkerung weiter. Bereits im Jahre 2021 dürfte laut den Statistikern der Statistik Austria die 9-Millionen-Einwohner-Grenze überschritten werden.

Bis 20140 wächst dabei die Bevölkerung in Vorarlberg überproportional stärker als im Rest der Republik. Im Vergleich zum Jahr 2016 werden im Ländle dann zehn Prozent mehr Menschen wohnen, in Österreich nur neun. Erst ab der Jahrhundertmitte wird Vorarlberg dann langsamer wachsen als der Gesamtstaat.

Jüngstes Bundesland

Stand jetzt ist Vorarlbnerg das jüngste Bundesland Österreichs. Knapp 22 Prozent der hier lebenden sind jünger als 20 Jahre, das sind so viele wie sonst nirgends. Die Spitzenposition wird Vorarlberg aber in naher Zukunft an Wien verlieren, da hier die Bevölkerung dank der noch stärkeren Zuwanderung immer jünger wird.