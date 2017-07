In Vorarlberg blitzte es am Montag 888 mal

Das Blitzortungssystem von UBIMET registrierte am Montag in ganz Österreich 54.701 Blitze, davon 24.414 in Niederösterreich und 3.715 in Wien. Am Abend entluden sich dann auch in Vorarlberg und Tirol kräftige Gewitter, in Vorarlberg blitzte es noch 888 und in Tirol 8.015 mal.

Blitze nach Bundesland und Anzahl vom 10. Juli 2017Niederösterreich 24.414

Tirol 8.015

Oberösterreich 6.396

Steiermark 3.658

Burgenland 3.419

Salzburg 2.899

Kärnten 1.297

Vorarlberg 888

Wien 3.715

Das Wetter in Vorarlberg

Am Mittwoch erwartet uns in Vorarlberg ein sommerlicher, zunächst überwiegend sonniger Tag, zumindest bis in den Nachmittag hinein. Später kommt es zu mäßiger bis stärkerer Quellwolkenbildung, ab dem späteren Nachmittag entstehen lokale Regenschauer, die in die Nacht hinein etwas verbreiteter vorkommen. Blitz und Donner sind eher nicht dabei.

Nach einer nächtlichen Störung beginnt der Donnerstag wieder mit vielen tiefen Restwolken und ein paar lokalen Schauern. Je weiter es aber in den Tag hinein geht, desto stabiler sollte es werden. Vor allem der Nachmittag sieht überwiegend sonnig aus, nur harmlose Haufenwolken bleiben zurück. Es wird nur mäßig warm.

Kühles Wochenende

Die Vorhersage für Freitag steht auf wackeligen Beinen, denn Details bei der Wetterentwicklung sind noch nicht möglich. Es dürfte aber schauerdurchsetzt und nicht allzu warm durch den Tag gehen mit wechselnder Bewölkung. In der Nacht zum Samstag folgt eine weitere Front mit Regen und nochmals kühlerer Luft.