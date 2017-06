In Vietnam beginnt Prozess gegen prominente Bloggerin

In Vietnam muss sich eine preisgekrönte Aktivistin und Bloggerin wegen angeblich staatsfeindlicher Kommentare vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen Nguyen Ngoc Nhu Quynh beginne am Donnerstag, teilte die Mutter der Angeklagten am Mittwoch mit.

Die 38-jährige Bloggerin war bereits im Oktober 2016 festgenommen worden. Sie hatte die Regierung für ihren Umgang mit einer Umweltkatastrophe des Chemiekonzerns Formosa kritisiert. Giftige Abwässer eines Stahlwerks des Unternehmens verseuchten im vergangenen Jahr mehr als 200 Kilometer der vietnamesischen Küste. Die Behörden werfen der Frau vor, mit ihren kritischen Einträgen bei Facebook und in einem Blog die Wahrheit verzerrt und die Öffentlichkeit zum Widerstand gegen die kommunistische Regierung angestiftet zu haben. Wegen ihres Aktivismus ist sie vom US-amerikanischen Außenministerium mit dem "International Women of Courage Award" ausgezeichnet worden. (APA/dpa)