In Südkorea berühmte Nordkoreanerin wieder in ihrer Heimat

Lim war 2014 aus dem kommunistischen Nordkorea geflohen und noch bis April in einer Talkshow eines südkoreanischen Kabelsenders als regelmäßiger Gast aufgetreten. Die junge Frau hatte durch ihre TV-Auftritte landesweit Berühmtheit erlangt und viele Fans.

Lim tauchte einem Bericht der südkoreanischen Zeitung “The Korea Times” vergangenen Sonntag plötzlich in einem Video der nordkoreanischen Propaganda-Website “Uriminzokkiri” auf. Darin beschrieb sie ihr Leben in Südkorea unter Tränen als große Enttäuschung. In Südkorea sei ihr gesagt worden, sie solle schlecht über Nordkorea sprechen. Von ihrem Leben im Süden sei ihr nur “physische und mentale Pein” geblieben. Das Leben im Süden werde vom Geld bestimmt. In dem Video stellte sie sich als Jon Hye-song vor.

Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass Nordkorea ehemalige Flüchtlinge, die wieder in ihrer Heimat aufgetaucht sind, im staatlichen Fernsehen auftreten ließ und ihr Leben in Südkorea kritisierten. Aus Nordkorea fliehen jedes Jahr zahlreiche Menschen vor Hunger und Unterdrückung. In den meisten Fällen fliehen Nordkoreaner über die Grenze nach China. Viele von ihnen gelangen über dritte Länder nach Südkorea.

(APA/dpa)