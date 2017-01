In Österreich wurden im Vorjahr 29.000 Firmen gegründet

Laut WKÖ-Chef Leitl wurden 60.000 Arbeitsplätze geschaffen - © APA

Im Vorjahr wurden in Österreich 29.073 Unternehmen neu gegründet. Das waren mehr als je zuvor in einem Jahr, zeigt die Gründungsstatistik, die Amelie Groß, Vorsitzende der Jungen Wirtschaft, am Mittwoch präsentiert hat. 44 Prozent der neuen Firmen wurden von Frauen gegründet, auch das ein Höchststand. Dazu kamen noch 10.900 selbstständige “Personenbetreuer”, also im wesentlichen Pflegerinnen.