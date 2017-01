In NS-Lager von Sobibor gefundene Gegenstände restauriert

Ausgestellt werden sollen sie im entstehenden Museum in Sobibor, wie es am Freitag hieß. Es befindet sich derzeit noch im Bau. Die Fundstücke waren bei Ausgrabungsarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Sobibor, in dem Schätzungen zufolge rund 170.000 Juden ermordet wurden, entdeckt worden.

Bereits mehr als 3.000 solcher Gegenstände würden im Museum in Lublin aufbewahrt. Restauratoren befreiten die Stücke von Erde und Rost und machten auch Aufschriften sowie Gravuren wieder sichtbar.

(APA/dpa)