In Neuer Donau gefundene 120.000 Euro gehen an Stadt Wien

Besitzer der 120.000 Euro konnte nicht ausfindig gemacht werden - © POLIZEI WIEN

Ihre Bestimmung haben rund 120.000 Euro, die im Dezember 2015 in Scheinen in der neuen Donau gefunden worden waren, nun gefunden: Weil weder ein Eigentümer noch ein eindeutiger Finder ausfindig gemacht werden konnte, geht das Geld nun an die Stadt Wien. Das berichtete der “Kurier” am Donnerstag.