In Mexiko grassiert die Angst vor Trump

In Mexiko geht die Angst vor Trump um: Kurz vor der Angelobung des neuen US-Präsidenten stürzte die Landeswährung Peso auf ein historisches Tief. - © AFP PHOTO / Alfredo ESTRELLA

In Mexiko geht eine Woche vor der Angelobung von Donald Trump zum Präsidenten die Angst um. Das zeigt sich vor allem an der Landeswährung. Der Peso ist auf eine historischen Tiefstand gefallen, aus Angst Trump könnte Mexiko in eine tiefe Krise stürzen.