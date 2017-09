In Libyen entführter Linzer wohl tot

Dalibor S. wurde 2015 entführt - © APA

Der 2015 in Libyen von der Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) entführte Linzer Dalibor S. ist “aller Wahrscheinlichkeit nach” tot. Es gebe Hinweise, “wonach das Schlimmste zu befürchten” sei, wie der Sprecher des Außenministeriums, Thomas Schnöll, am Dienstagnachmittag der APA mitteilte.