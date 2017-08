In Krems finden am 15. Oktober zwei Wahlen statt

Die Zusammenführung von Sprengeln bedeute fast doppelt so viele Stimmberechtigte pro Wahllokal im Vergleich zu früheren Urnengängen. Um Warteschlangen vor der Wahlkabine so gut wie möglich zu vermeiden, werden die Öffnungszeiten ausgedehnt: Die Stimmabgabe ist in Krems von 6.00 bis 17.00 Uhr möglich, teilte der Magistrat am Freitag mit.

Viele Stimmberechtigte werden laut Auskunft der Statutarstadt am “Super-Wahlsonntag” einem anderen Sprengel als bisher zugeordnet sein und ein anderes Wahllokal aufsuchen müssen. Die Bürger werden darüber in der Wählerverständigungskarte informiert, die in der zweiten Septemberhälfte an alle Stimmberechtigten verschickt wird. Wahlkarten können ab sofort online, per E-Mail oder auf dem Postweg bzw. ab 20. September persönlich im Wahlamt beantragt werden.

(APA)